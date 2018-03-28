Пострадавших от пожара в центре Ростова выселяют из временного жилья

36 ростовчан, которые пострадали от пожара 21 августа 2017 года, будут выселены из временного жилья в конце марта

«На прошлой неделе нам принесли письменное уведомление от администрации гостиницы о том, что нас выселяют 31 марта. А мне сертификат на покупку жилья выдали только 13 марта, хотя все необходимые для его получения документы я сдала еще в декабре. Жилье по этому сертификату на 2,5 млн рублей я еще не успела найти. Куда мне съезжать, я не знаю»,— цитирует «Коммерсантъ» пострадавшую от пожара Лилию Медведеву.

По ее словам, кроме нее из гостиницы «Звезда» выселяют еще 21 человека.

Пострадавшие направили коллективное письмо председателю заксобрания Ростовской области Александру Ищенко и первому заместителю главы администрации Ростова Александру Скрябину с просьбой разрешить им проживание в гостиницах до 1 июня 2018 года.

Ранее жители просили отменить решение властей о признании их домов непригодными для проживания после пожара, суд отказал погорельцам в иске к администрации Ростова.

Как писали Юга.ру, 21 августа в Ростове-на-Дону на Театральном спуске загорелись частные дома, огнем были повреждены более 100 строений. В результате пожара, площадь которого превысила 6 тыс. кв. м, пострадали не менее трех человек. Спасатели эвакуировали более 500 человек. После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания.