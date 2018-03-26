Суд отказал погорельцам в иске к администрации Ростова

В Ростове-на-Дону жители сгоревшего в августе Театрального спуска просили отменить решение властей о признании их домов непригодными для проживания после пожара

«Ленинским районным судом было рассмотрено три исковых заявления по вопросу признания постановления о признании непригодными для проживания жилых помещений незаконным, по результатам рассмотрения по двум исковым заявлениям истцы отказались от исковых требований, в удовлетворении одного искового заявления судом отказано», — рассказали РИА «Новости» в городской администрации.

Одна из жительниц на условиях анонимности сообщила, что комиссия даже не заходила в ее дом, потому что обследовать его в первые дни после пожара было невозможно из-за упавших деревьев.

Как писали Юга.ру, 21 августа в Ростове-на-Дону на Театральном спуске загорелись частные дома, огнем были повреждены более 100 строений. В результате пожара, площадь которого превысила 6 тыс. кв. м, пострадали не менее трех человек. Спасатели эвакуировали более 500 человек. После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания.