Губернатор Ростовской области допустил ежедневные проверки бизнеса ради безопасности

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании по социально-экономической политике заявил, что нужно усилить проверки предпринимателей

«Когда говорят, что малый и средний бизнес нельзя проверять, надо понимать, что проверки бывают разные. Если существует угроза жизни людей, то проверяйте хоть каждый день. Хоть каждый день туда приходите, но добейтесь, чтобы там было сделано все, что положено по правилам. И любые отговорки бизнеса, что вы нас тут закошмарили, не нужно слушать, когда речь идет о жизни людей», — цитирует Голубева «Деловой квартал».

«Никто не строит аквапарк или торговый центр для того, чтобы в них убивать людей. Все это делается для получения прибыли, а государство в виде надзорных ведомств должно следить за тем, чтобы процесс извлечения прибыли проходил цивилизованно и безопасно. А если вместо этого представители государства тоже смотрят, как бы извлечь из какого-то бизнеса себе прибыль, мы получаем совершенно безнравственную систему, в которой безопасно себя чувствовать не сможет никто: ни посетители кинозалов, ни владельцы торговых центров, ни чиновники», — написал в Facebook уполномоченный по правам бизнесменов Александр Хуруджи.

В Ростовской области проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерове.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования уже допросили четырех человек. По данным главы МЧС Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека. Как выяснил ТАСС, ТРЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса.