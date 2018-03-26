В Адыгее задержали 22-летнего парня, угнавшего машину с заправки

В Адыгее сотрудники МВД задержали подозреваемого в угоне автомобиля с автозаправочной станции в Майкопе

Порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее, что угонщиком оказался 22-летний житель Майкопского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 25 марта. Видео угона попало в соцсети. На нем видно, как молодой человек воспользовался отсутствием водителя, который оставил ключи в машине, и угнал автомобиль на глазах у сотрудника АЗС и самого владельца. Пытаясь остановить угонщика, он зацепился за дверь автомобиля, который проволок его по асфальту несколько метров.

Преступник отправился в сторону хутора Гавердовского по объездной дороге, но не смог справиться с управлением, в результате машина опрокинулась.