В Адыгее задержали 22-летнего парня, угнавшего машину с заправки
В Адыгее сотрудники МВД задержали подозреваемого в угоне автомобиля с автозаправочной станции в Майкопе
Порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее, что угонщиком оказался 22-летний житель Майкопского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 25 марта. Видео угона попало в соцсети. На нем видно, как молодой человек воспользовался отсутствием водителя, который оставил ключи в машине, и угнал автомобиль на глазах у сотрудника АЗС и самого владельца. Пытаясь остановить угонщика, он зацепился за дверь автомобиля, который проволок его по асфальту несколько метров.
Преступник отправился в сторону хутора Гавердовского по объездной дороге, но не смог справиться с управлением, в результате машина опрокинулась.
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