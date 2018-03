В Майкопе водитель пытался остановить угонщика автомобиля с АЗС и зацепился за дверь

Не делайте так! В Майкопе, пытаясь остановить угонщика, владелец авто зацепился за дверь своей «Лады». По предварительной версии — владелец на заправке оставил в салоне ключи, угонщик решил воспользоваться моментом. Сейчас мужчина в больнице, а угонщик попал в ДТП, двигаясь по объездной в сторону села Гавердовского. Видео ★ @sov.a_online. #адыгея #майкоп #советскаяадыгея #происшествия

