В Майкопе водитель пытался остановить угонщика автомобиля с АЗС и зацепился за дверь

В Майкопе 25 марта на одной из АЗС угнали автомобиль Lada Granta в том момент, когда водитель отлучился заплатить за бензин

Предположительно, угонщиком оказался пассажир такси, который пересел за руль автомобиля во время отсутствия его хозяина.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео угона попало в социальные сети. На нем видно, как молодой человек воспользовался отсутствием водителя, который оставил ключи в машине, и угнал автомобиль на глазах у сотрудника АЗС и самого владельца.

Пытаясь остановить угонщика, он зацепился за дверь автомобиль, который его проволок по асфальту несколько метров.