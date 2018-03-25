В Майкопе водитель пытался остановить угонщика автомобиля с АЗС и зацепился за дверь
В Майкопе 25 марта на одной из АЗС угнали автомобиль Lada Granta в том момент, когда водитель отлучился заплатить за бензин
Предположительно, угонщиком оказался пассажир такси, который пересел за руль автомобиля во время отсутствия его хозяина.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео угона попало в социальные сети. На нем видно, как молодой человек воспользовался отсутствием водителя, который оставил ключи в машине, и угнал автомобиль на глазах у сотрудника АЗС и самого владельца.
Пытаясь остановить угонщика, он зацепился за дверь автомобиль, который его проволок по асфальту несколько метров.
Не делайте так! В Майкопе, пытаясь остановить угонщика, владелец авто зацепился за дверь своей «Лады». По предварительной версии — владелец на заправке оставил в салоне ключи, угонщик решил воспользоваться моментом. Сейчас мужчина в больнице, а угонщик попал в ДТП, двигаясь по объездной в сторону села Гавердовского. Видео ★ @sov.a_online. #адыгея #майкоп #советскаяадыгея #происшествия
Очевидцы сообщают, что преступник на угнанном автомобиле отправился в сторону хутора Гавердовского по объездной дороге, но не смог справиться с управлением — автомобиль опрокинулся. Проводится проверка, водитель находится в больнице.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.