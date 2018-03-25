В Майкопе водитель пытался остановить угонщика автомобиля с АЗС и зацепился за дверь

Адыгея

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В Майкопе 25 марта на одной из АЗС угнали автомобиль Lada Granta в том момент, когда водитель отлучился заплатить за бензин

Предположительно, угонщиком оказался пассажир такси, который пересел за руль автомобиля во время отсутствия его хозяина.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео угона попало в социальные сети. На нем видно, как молодой человек воспользовался отсутствием водителя, который оставил ключи в машине, и угнал автомобиль на глазах у сотрудника АЗС и самого владельца.

Пытаясь остановить угонщика, он зацепился за дверь автомобиль, который его проволок по асфальту несколько метров.

Очевидцы сообщают, что преступник на угнанном автомобиле отправился в сторону хутора Гавердовского по объездной дороге, но не смог справиться с управлением — автомобиль опрокинулся. Проводится проверка, водитель находится в больнице.

Автопром Майкоп
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В Майкопе водитель пытался остановить угонщика автомобиля с АЗС и зацепился за дверь
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