AliExpress запустит сервис групповых покупок

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Китайская торговая площадка AliExpress готовится открыть сервис групповых покупок

Функционал групповых покупок станет доступен клиентам AliExpress к распродаже, которая начнется 28 марта, рассказали «Коммерсанту» в Alibaba Group.

При совместной покупке можно будет получить скидку до 50%, они будут распространяться на более 700 наименований самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и детских товаров.

Чтобы получить групповую скидку, пользователю нужно оформить и оплатить заказ, а потом поделиться ссылкой со своими знакомыми по электронной почте или через мессенджер. Для получения скидки достаточно пригласить одного человека, но если приглашенный клиент ничего не купит в течение суток, организатору сделки вернутся деньги, а заказ по сниженной цене будет отменен.

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В течение года Alibaba планирует расширить возможность групповых покупок на большинство товаров, представленных на AliExpress и маркетплейсе Tmall.

В феврале 2018 года компания Mail.ru Group объявила о тестировании мобильного приложения для групповых покупок «Дешевле вместе», позволяющего получить скидку до 90%. Сейчас приложение установили около 10 тыс. пользователей Android, вскоре планируется выпуск версия для iOS.

Как сообщали Юга.ру, в февраля 2017 года AliExpress отменила бесплатную доставку в Россию товаров дороже 2 долларов.

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