AliExpress запустит сервис групповых покупок

Китайская торговая площадка AliExpress готовится открыть сервис групповых покупок

Функционал групповых покупок станет доступен клиентам AliExpress к распродаже, которая начнется 28 марта, рассказали «Коммерсанту» в Alibaba Group.

При совместной покупке можно будет получить скидку до 50%, они будут распространяться на более 700 наименований самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и детских товаров.

Чтобы получить групповую скидку, пользователю нужно оформить и оплатить заказ, а потом поделиться ссылкой со своими знакомыми по электронной почте или через мессенджер. Для получения скидки достаточно пригласить одного человека, но если приглашенный клиент ничего не купит в течение суток, организатору сделки вернутся деньги, а заказ по сниженной цене будет отменен.