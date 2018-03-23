Журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского

Давлетгильдеев рассказал, что после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, его «за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР». Сам Жириновский во время интервью Давлетгильдееву «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

«Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот. Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента», — написал журналист.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев назвал сообщение журналиста клеветой и оскорблением.

«Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции. Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров», — цитирует Ледебева ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, ранее три журналистки обвинили главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Депутат обвинения отвергал, спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал взять ситуацию под контроль, но потом предложил журналисткам уволиться, если они опасаются работать в Думе.

Комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток и не нашла нарушений в поведении Слуцкого. После этого несколько СМИ отказались сотрудничать с Госдумой и лично со Слуцким и этической комиссией. Среди изданий, присоединившихся к бойкоту, были радио «Эхо Москвы», телеканалы «Дождь» и RTVI, газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ».