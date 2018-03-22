Несколько СМИ отозвали сотрудников из Госдумы после скандала с депутатом Слуцким

Минимум пять СМИ отказались от сотрудничества с Госдумой после скандала с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким

Ранее три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах, против депутата выступили замглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Би-би-си» Фарида Рустамова. Би-би-си представила расшифровку аудиозаписи, где депутат называет Рустамову «зайчуткой», предлагает ей стать любовницей и неприлично себя ведет.

Слуцкий обвинения в домогательствах отвергает. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал взять ситуацию под контроль, но потом предложил журналисткам уволиться, если они опасаются работать в Думе.

Комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток 21 марта. Ее члены решили, что в поведении Слуцкого не было нарушений, так как журналистки озвучили претензии к депутату «практически одновременно, в период выборов президента России, а также спустя значительное время после якобы имевших место „инцидентов“», сообщает телеканал «Дождь».

После заседания комиссии по этике несколько СМИ сообщили о приостановке работы с Госдумой. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что отзывает оттуда своих журналистов, потому что редакция теперь считает Госдуму «небезопасным местом работы для журналистов обоего пола».

Телеканал «Дождь» заявил, что не будет работать с Госдумой, пока Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский «не наведут в ней порядок». Газета «Коммерсантъ» высказалась, что не будет сотрудничать со Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.

Отказались от сотрудничества с Госдумой и РБК с телеканалом RTVI, сообщает RT.