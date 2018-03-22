Мэр Майкопа сформировал свою административную команду

На заседании городского совета 22 марта депутаты дали согласие мэру Майкопа на назначения заместителей

Всего утвердили пять кандидатур. Должности первых заместителей заняли Сергей Стельмах, который будет курировать социальный блок, и Аслан Китариев, который будет отвечать за сферу экономики.

Вице-мэрами стали Михаил Галушко, ответственный за сектор ЖКХ, Ольга Казначевская, курирующая имущественный блок, Юрий Томчак, отвечающий за вопросы безопасности.

Глава Майкопа Андрей Гетманов поблагодарил депутатский корпус за поддержку кадровых решений. Мэр республиканской столицы отметил, что для оптимизации работы структуру городской администрации будут менять.

Как сообщали Юга.рв, 1 февраля состоялось избрание главы Майкопа. В результате тайного голосования на должность главы республиканской столицы единогласно избрали Андрея Гетманова. Ранее он исполнял обязанности мэра Майкопа, а до этого был первым замглавы администрации города. За него проголосовали все 24 депутата горсовета.