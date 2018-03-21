В Краснодаре на нескольких улицах запретят остановку машин

В Краснодаре в апреле установят знаки, запрещающие остановку и стоянку машин на улицах Садовой, Тополиной, Московской, Горького и Герцена

«Эти ограничительные меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также для беспрепятственного проезда жителей к многоквартирным домам в районе строящихся жилых комплексов», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дорожные знаки установят с 5 апреля на участке тупикового проезда на улице Садовой между Промышленной и строящимся ЖК. С 9 апреля остановку и стоянку грузовиков запретят на улице Тополиной от Жигулевской до дома № 4.

С 13 апреля ограничения будут действовать на улице Московской в районе здания № 146. С 16 апреля стоянка будет запрещена на улице Горького от Красноармейской до Рашпилевской, а также на Герцена в зоне конечной остановки общественного транспорта на Водолечебнице.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.