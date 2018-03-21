В Адыгее назвали победителей Кавказской математической олимпиады

В Адыгее подвели итоги III Международной кавказской математической олимпиады для учащихся 8–11 классов

Олимпиада собрала более 90 школьников со всего юга России, а также Армении, Болгарии, Южной Осетии и Абхазии. За два конкурсных дня участникам необходимо было решить восемь задач.

Лучшие результаты в старшей лиге продемонстрировали учащиеся 11 класса Тимофей Ковалев из Астрахани и Борис Барбов из Болгарии. Десятиклассник из Адыгеи Андрей Калихевич занял второе место.

Дипломами третьей степени награждены учащие из Адыгеи: 10‑классники Вячеслав Богатенко, Данила Зинченко, Али Панеш, Анастасия Муромцева и Никита Сахаров, ученицы 11 класса Алена Беленко и Анна Неопрятная.

В юниорской лиге справились со всеми заданиями и стали победителями олимпиады школьники из Краснодарского края: девятиклассники Семен Паненко из Кропоткина, Данила Демин из Сочи и восьмиклассник Сергей Буркин из Новороссийска.

Второе место в этой лиге заняли девятиклассники из Адыгеи Всеволод Триль, Пщимаф Наниз и восьмиклассник Эльдар Сиюхов. Третий результат показали девятиклассники Алексей Бахтин и Руслан Пастернак из Адыгеи.

Всем победителям и призерам олимпиады вручили дипломы и призы. В рамках церемонии закрытия мероприятия состоялось награждение победителей игры «Математический бегущий город».