В Адыгее для участников школьной олимпиады проведут квест «Математический бегущий город»

В Адыгее 17 марта впервые состоится акция-квест «Математический бегущий город»

Мероприятие устроят в рамках III Международной Кавказской математической олимпиады, которая будет проходить с 15 по 20 марта.

«Акция пройдет в форме квеста, где нужно выполнять математические задания, отвечать на вопросы о городе и при этом состязаться на скорость прохождения дистанции», — отметили организаторы мероприятия.

Как сообщил директор Республиканской естественно-математической школы Дауд Мамий, участникам нужно будет найти около 20 точек, все они будут находиться в центре Майкопа.

В Международной Кавказской математической олимпиаде примут участие более 100 школьников из 15 регионов юга России, а также из Абхазии, Армении и Южной Осетии. Впервые в Адыгею на олимпиаду приехали математики из Болгарии.

Олимпиада проводится по двум возрастным группам: юниорская лига — ученики 8–9 классов, старшая лига — ученики 10–11 классов. Первая группа будет соревноваться 16 марта, вторая — на следующий день.

Ребятам предстоит решить задания уровня сложности, который соответствует окружному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Задачи составляли члены центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике, уточнили организаторы.

Помимо состязаний школьники посетят семинары, лекции и встречи с российскими математиками, побывают на экскурсиях по городу и музеям, отправятся в горы.

В состав жюри олимпиады входят ведущие специалисты в области олимпиадной математики, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, в прошлом победители и призеры всероссийских и международных олимпиад.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования и науки Адыгеи и Республиканская естественно-математическая школа.

Впервые математическую олимпиаду провели в 2015 году на базе образовательного центра «Сириус».