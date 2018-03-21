Госдума не поддержала законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку

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Депутаты Госдумы раскритиковали законопроект, который предусматривает внесение в Семейный кодекс РФ определения «фактические брачные отношения»

Проект о приравнивании сожительства к официальному браку не поддержал комитет по государственному строительству и законодательству. В заключении комитета говорится, что предложенные признаки фактических брачных отношений размыты.

«Из текста проекта неясно: кто и с какого именно момента установит факт наличия фактических брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица)», — цитирует текст документа RT.

В комитете уточнили, что законопроектом не установлена форма и содержание договора о режиме совместной собственности.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году член Совета Федерации Елена Мизулина предложила узаконить выездную регистрацию брака. Депутат Госдумы Владимир Сысоев выступил с инициативой, предлагающей приравнять акт венчания к браку в загсе.

В Госдуме в январе предложили приравнять сожительство к официальному браку.

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