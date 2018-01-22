В Госдуме предложили приравнять сожительство к официальному браку

В Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс РФ определение «фактические брачные отношения»

Этим термином предлагается обозначать незарегистрированные отношения совместно живущих мужчины и женщины, которые будут приравнены к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания — со всеми правовыми последствиями.

Признаками фактических брачных отношений будут считаться совместное проживание в течение пяти лет или два года совместной жизни и наличие общего ребенка, говорится в тексте законопроекта. Если одно из этих условий соблюдается, в союзе будут действовать права и обязанности супругов, предусмотренных семейным и гражданским кодексами.

Автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков. Он рассказал, что в 2016 году в России зарегистрировали минимальное количество браков за последние 20 лет: россияне, как и граждане большинства зарубежных стран, не считают, что для создания полноценной семьи необходим штамп в паспорте.

«Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — подчеркивает Беляков.

В первую очередь для легитимации фактических брачных отношений сенатор предложил распространить на совместно нажитое имущество «законный режим имущества супругов».

«Если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — пояснил Антон Беляков.

На пары в фактических брачных отношениях будут распространяться те же требования, что и к гражданам, которые планируют зарегистрировать брак: мужчина и женщина должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году член Совета Федерации Елена Мизулина предложила узаконить выездную регистрацию брака. Депутат Госдумы Владимир Сысоев выступил с инициативой, предлагающей приравнять акт венчания к браку в загсе.