В Ростове 20 человек эвакуировали из-за пожара, один погиб

Вечером 20 марта в Ростове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

«В Первомайском районе на улице Российской произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на площади 7 кв. метров. Возгорание ликвидировали в 19:44», — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Было эвакуировано 20 человек, погиб 64-летний мужчина. По предварительным данным, он задохнулся.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, 20 марта в результате пожара в частном доме в Миллеровском районе Ростовской области погибли женщина и ее дочь, еще один ребенок пострадал.