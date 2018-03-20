Женщина и ребенок погибли при пожаре в Ростовской области

Ростовская область

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В результате пожара в частном доме в Миллеровском районе Ростовской области погибли женщина и ее дочь, еще один ребенок пострадал

Пожар произошел днем 20 марта в частном жилом доме в поселке Новоталовка. В течение часа огонь был ликвидирован, площадь возгорания составила 36 кв. метров.

«Во время пожара произошло обрушение кровли, при разборке завалов были обнаружены двое погибших — женщина 1987 года рождения и ее дочь 2016 года рождения, а также пострадал еще один ребенок 2012 года рождения, его госпитализировали с ожогами», — цитирует «Интерфакс» источника в ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины пожара устанавливаются.

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