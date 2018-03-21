В Чечне на месте ликвидации четырех боевиков нашли оружие и боеприпасы

Чечня

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В Ачхой-Мартановском районе Чечни после проведения спецоперации по уничтожению боевиков обнаружили оружие и боеприпасы

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

«На месте боестолкновения обнаружили стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет», — цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в Чечне на границе с Ингушетией 20 марта во время спецоперации уничтожили четырех боевиков. 

Оружие Росгвардия
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