В Чечне уничтожили четырех боевиков

Чечня

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В Чечне на границе с Ингушетией во время спецоперации уничтожили четырех боевиков

По данным полиции, группу боевиков нашли в лесу в Ачхой-Мартановском районе.

«Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, прибывших на место, была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожены», — цитирует сообщение МВД RT.

Из участников операции никто не пострадал. Личности боевиков устанавливаются.

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