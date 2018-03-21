В Чечне уничтожили четырех боевиков
В Чечне на границе с Ингушетией во время спецоперации уничтожили четырех боевиков
По данным полиции, группу боевиков нашли в лесу в Ачхой-Мартановском районе.
«Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, прибывших на место, была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожены», — цитирует сообщение МВД RT.
Из участников операции никто не пострадал. Личности боевиков устанавливаются.
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