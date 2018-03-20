Основа и молодежка ФК «Краснодар» проведут на главной арене матч на Кубок Waff!

Краснодарский край

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На стадионе футбольного клуба «Краснодар» 25 марта состоится матч за Кубок Waff!

Игроки основы черно-зеленых сыграют с молодежной командой. Поединок состоится во время перерыва в чемпионате России в рамках подготовки к очередным официальным играм.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Вход на игру будет бесплатным, передает пресс-служба клуба.

Напомним, в подмосковных Химках 18 марта сборная России начала учебно-тренировочный сбор, который продлится до 27 марта. В этот период команда Станислава Черчесова проведет два товарищеских матча: 23 марта россияне сыграют в Москве со сборной Бразилии, а 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся с командой Франции. На сбор вызвали одного игрока «быков» — форварда Федора Смолова.

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Чемпионат России возобновится 31 марта. В матче 24-го тура премьер-лиги «Краснодар» 1 апреля на своем стадионе сыграет с махачкалинским «Анжи».

Как сообщали Юга.ру, молодежный состав ФК «Краснодар» 7 февраля провел матч раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА (U-19) с мадридским «Реалом». Игра состоялась на главной арене «быков» и прошла при аншлаге — на трибунах собралось 32 тыс. 510 болельщиков.

Waff! — вафельные конфеты, производством которых занимается генеральный партнер ФК «Краснодар» группа компаний Constell Group.

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