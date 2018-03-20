Основа и молодежка ФК «Краснодар» проведут на главной арене матч на Кубок Waff!

На стадионе футбольного клуба «Краснодар» 25 марта состоится матч за Кубок Waff!

Игроки основы черно-зеленых сыграют с молодежной командой. Поединок состоится во время перерыва в чемпионате России в рамках подготовки к очередным официальным играм.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Вход на игру будет бесплатным, передает пресс-служба клуба.

Напомним, в подмосковных Химках 18 марта сборная России начала учебно-тренировочный сбор, который продлится до 27 марта. В этот период команда Станислава Черчесова проведет два товарищеских матча: 23 марта россияне сыграют в Москве со сборной Бразилии, а 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся с командой Франции. На сбор вызвали одного игрока «быков» — форварда Федора Смолова.