В избирком Краснодарского края поступило 30 жалоб на проведение выборов

Краснодарский край

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Избирательная комиссия Краснодарского края рассказала о нарушениях, которые произошли во время президентских выборов

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Глава избиркома Алексей Черненко рассказал журналистам, что было 30 зарегистрированных жалоб-обращений по краю, из них около 10 просто обращений по сути. Например, просили перенести УИК или помочь найти его. Были жалобы на благоустройство участков и на очереди в них.

Остальные были отправлены в ТИКи и рассмотрены там. На выборах в ЗСК было больше жалоб — 42, на выборах в Госдуму — больше 100. Черненко отметил снижение количества жалоб.

«Мы рассмотрели даже нелепые сигналы, и даже анонимные, чтобы выборы были легитимными», — заявил он.

Как сообщали Юга.ру, ранее Черненко рассказал о том, что серьезных нарушений в ходе голосования 18 марта в регионе не зафиксировали.

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