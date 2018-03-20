В избирком Краснодарского края поступило 30 жалоб на проведение выборов

Избирательная комиссия Краснодарского края рассказала о нарушениях, которые произошли во время президентских выборов

Глава избиркома Алексей Черненко рассказал журналистам, что было 30 зарегистрированных жалоб-обращений по краю, из них около 10 просто обращений по сути. Например, просили перенести УИК или помочь найти его. Были жалобы на благоустройство участков и на очереди в них.

Остальные были отправлены в ТИКи и рассмотрены там. На выборах в ЗСК было больше жалоб — 42, на выборах в Госдуму — больше 100. Черненко отметил снижение количества жалоб.

«Мы рассмотрели даже нелепые сигналы, и даже анонимные, чтобы выборы были легитимными», — заявил он.