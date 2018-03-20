В Краснодаре второе заседание по делу о ДТП с машиной судьи назначили на 4 апреля

В Краснодаре 19 марта прошло первое заседание по делу об аварии на улице Тургенева, где погибли два человека

Новое заседание назначили на 4 апреля. Дело рассматривают в общем порядке, поэтому будет проведено несколько заседаний, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на пересечении улиц Гагарина и Тургенева 13 ноября произошла авария с участием внедорожника. В результате погибли два человека. Было установлено, что внедорожник, устроивший ДТП, принадлежит федеральному судье. За рулем во время аварии находился 27-летний водитель судьи.