«Агентство по страхованию вкладов» выплатит вкладчикам «Кредит Экспресс» более 1 млрд рублей

Ростовская область

Распечатать

По предварительным данным, объем вкладов ростовского банка «Кредит Экспресс», лишенного лицензии, составляет 1,56 млрд рублей

Размер выплат, который будет возмещен клиентам банка через «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), составит 1,26 млрд рублей. Как сообщает АСВ, выплаты начнутся не позднее 29 марта 2018 года.

Центральный банк России 15 марта отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс» из-за многочисленных нарушений требований законодательства.

Банки Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале