«Агентство по страхованию вкладов» выплатит вкладчикам «Кредит Экспресс» более 1 млрд рублей

По предварительным данным, объем вкладов ростовского банка «Кредит Экспресс», лишенного лицензии, составляет 1,56 млрд рублей

Размер выплат, который будет возмещен клиентам банка через «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), составит 1,26 млрд рублей. Как сообщает АСВ, выплаты начнутся не позднее 29 марта 2018 года.

Центральный банк России 15 марта отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс» из-за многочисленных нарушений требований законодательства.