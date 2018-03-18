В Адыгее партия «Яблоко» сняла своих наблюдателей

Партия «Яблоко» решила отозвать своих наблюдателей в Адыгее на выборах президента РФ 18 марта

Соответствующее заявление поступило в ЦИК Адыгеи, сообщил ее председатель Нурбий Самогов. По его словам, в заявлении не указываются причины отзыва наблюдателей.

Помимо наблюдателей от партий кандидатов, в Адыгее работают представители Общественной палаты РА. Также избирательные участки Тахтамукайского и Теучежского районов посетили наблюдатели ОБСЕ, СПЧ.

По информации регионального штаба корпуса наблюдателей «За чистые выборы», их работа идет по плану. На участках республики работает 600 наблюдателей — 300 от корпуса, 300 от Общественной палаты Адыгеи.

«Работа идет по графику. Перед открытием мы проинспектировали все избирательные участки. Нарушений не выявлено. Возникали определенные вопросы, но они не касались процедуры голосования и не носят характер нарушений», — рассказали Юга.ру в штабе «За чистые выборы».



Как сообщали Юга.ру, к полудню явка в Адыгее достигла 31% от числа избирателей.