В Ростове наблюдателей на выборах доставили в полицию

Как сообщили в штабе Навального, шесть наблюдателей были задержаны и доставлены в полицию по обвинению в фальсификации направлений

«Наших наблюдателей всеми силами пытаются выгнать с участков. К настоящему времени удалили 18 человек, из них 6 задержали по ложным обвинением в фальсификации направлений от Грудинина», — сообщили в региональном штабе Алексея Навального.

В МВД по региону комментировать ситуацию порталу Юга.ру отказались.

Ранее штаб Навального в Ростовской области сообщил об удалении 12 наблюдателей с избирательных участков.

По состоянию на 12:00 в Ростовской области явка избирателей составляет 25,07%.