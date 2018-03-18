В Ростове наблюдателей на выборах доставили в полицию

Ростовская область

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Как сообщили в штабе Навального, шесть наблюдателей были задержаны и доставлены в полицию по обвинению в фальсификации направлений

«Наших наблюдателей всеми силами пытаются выгнать с участков. К настоящему времени удалили 18 человек, из них 6 задержали по ложным обвинением в фальсификации направлений от Грудинина»,сообщили в региональном штабе Алексея Навального.

В МВД по региону комментировать ситуацию порталу Юга.ру отказались.  

Ранее штаб Навального в Ростовской области сообщил об удалении 12 наблюдателей с избирательных участков.

По состоянию на 12:00 в Ростовской области явка избирателей составляет 25,07%.

Выборы Ростов-на-Дону

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