Штаб Навального в Ростовской области сообщил об удалении 12 наблюдателей с избирательных участков

По данным главы наблюдения штаба Алексея Навального Ивана Жданова, в Ростове удалены 12 наблюдателей, одного задержала полиция

Иван Жданов в эфире «Навальный Live» рассказал, что в Ростове удалены 12 наблюдателей от Навального, одного задержала полиции.

По данным ростовского штаба политика, удалены уже 15 наблюдателей.

РБК сообщает, что ранее появились сообщения о жалобах родственников пациентов психоневрологического диспансера в ​Ростове: у пациентов забрали документы и проголосовали за них на УИК № 1829.

Ибирательная комиссия Ростовской области проверяет эту информацию.

«К нам поступают сообщения из разных источников, пока неподтвержденные», — рассказала представитель комиссии.

Наблюдатели фиксируют на видео случаи предполагаемого вброса бюллетеней.

По состоянию на 12.00 в Ростовской области явка избирателей составляет 25,07%.