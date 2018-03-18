Памфилова: в России в день выборов отразили хакерскую атаку на сайт ЦИК

В День выборов президента РФ 18 марта сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«С 2:00 до 5:00 была отражена компьютерная атака на сайт типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 2:20. Источники атаки были расположены в 15 странах», — рассказала Памфилова.



По ее словам, DDoS-атаки производились не только на сайт ЦИК, но и на ряд СМИ.



ЦИК также зафиксировал атаку на свой информационно-справочный центр. Об этом рассказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина. «Можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», — сказала она.



Гришина добавила, что ЦИК проведет расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать.

«Наибольшее число обращений в информационный центр — за справочной информацией, в частности, о том, где можно проголосовать», — цитирует секретаря ЦИК ТАСС.



Как сообщали Юга.ру, тремя днями ранее был взломан сайт Кубанского казачьего войска. Атаман и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда заявил, что за атакой стоят недоброжелатели с Запада.