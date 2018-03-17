«Анжи» одержал победу над «Тосно»

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 17 марта провел матч 23-го тура чемпионата России против ленинградского «Тосно»

Игра прошла в Каспийске на «Анжи-Арене» и завершилась со счетом 2:0. Оба гола на счету полузащитника махачкалинской команды Паула Антона, мячи были забиты на 17-й и 43-й минуте.

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После 23 туров «Анжи» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Тосно» с таким же количеством очков в активе расположился строчкой ниже.

Следующий матч желто-зеленые проведут 1 апреля в гостях у «Краснодара».

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