«Анжи» одержал победу над «Тосно»

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 17 марта провел матч 23-го тура чемпионата России против ленинградского «Тосно»

Игра прошла в Каспийске на «Анжи-Арене» и завершилась со счетом 2:0. Оба гола на счету полузащитника махачкалинской команды Паула Антона, мячи были забиты на 17-й и 43-й минуте.