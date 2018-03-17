«Ростов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
ФК «Ростов» 17 марта на выезде провел матч 23-го тура чемпионата России против «Арсенала» из Тулы
Игра завершилась вничью — 2:2.
Первый гол матча на 8-й минуте забил полузащитник ростовской команды Алексей Ионов. Через 6 минут форвард хозяев Артем Дзюба сравнял счет. На 31-й минуте Ионов оформил дубль. В начале второго тайма Дзюба вновь увел свою команду от поражения и установил окончательный счет встречи.
По итогам 23 туров «Арсенал» набрал 32 очка и находится на шестом месте турнирной таблицы РФПЛ. «Ростов» занимает десятое место с 27 очками.
В следующем матче желто-синие на своем поле 1 апреля примут московский ЦСКА.
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