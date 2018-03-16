Кадыров позвал Навального наблюдателем на выборы в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил в республику оппозиционера Алексея Навального в качестве наблюдателя на предстоящих 18 марта выборах президента РФ

16 марта юрист штаба Навального Иван Жданов сообщил, что глава ЦИК Элла Памфилова гарантировала безопасность наблюдателям из штаба, кто отправится в Чечню.

Как сообщали Юга.ру, Навальный ранее обвинил республики Северного Кавказа во лжи о высокой явке на выборах. Среди прочих он привел в пример Чечню, где явка на прошлых выборах составила 99,6%, и призвал людей выступить наблюдателями в этом регионе.

Позвонили из ЦИКа, получили наш список наблюдателей, кто направляется в Чечню. Отдельный сотрудник занимается контролем этого вопроса. Дали контакты для обратной связи. Памфилова гарантирует, что им будет обеспечена возможность наблюдения и безопасность, cказала её помощник.

«Почему-то все интересуются, как мы воспринимаем идею Алексея Навального командировать "своих людей", — написал Кадыров в своем телеграм-канале. — Я не знаю, какой статус имеют "свои люди", но приглашаю всех, кто желает стать свидетелями голосования в Чечне, включая самого Навального, "его людей", наблюдателей из США, Европы, кого угодно приехать в воскресенье в Чечню, чтобы лично убедиться как проходит голосование».

По его словам, независимые опросы общественного мнения свидетельствуют, что активность жителей республики на выборах будет исключительно высокой. Кроме того, уроженцы Чечни приезжают в республику из других регионов, чтобы посетить избирательные участки.

«Выборы в Чечне станут самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире! В этом никому не следует сомневаться!» — подчеркнул Кадыров.

При этом он отметил, что «разговоры о безопасности не стоят выеденного яйца», так как «Чечня — самый спокойный, мирный и безопасный регион планеты».

«Законопослушный гражданин должен чувствовать себя в полной безопасности, а того, кому придёт в голову допустить малейшее нарушение общественного порядка, моментально призовут к порядку и приведут в чувство в соответствие с законами Российской Федерации», — добавил глава ЧР.

Выборы президента России назначены на 18 марта. В избирательной кампании принимают участие восемь кандидатов: один самовыдвиженец (Владимир Путин) и 7 представителей партий (Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).