Госдума пригласила на выборы наблюдателей из 74 стран

Около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии приглашены на выборы президента РФ

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров», — цитирует Слуцкого «Интерфакс».

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков накануне заявил, что американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.

Выборы президента России назначены на 18 марта. ЦИК завершил прием документов от кандидатов 13 января.

В избирательной кампании принимают участие восемь кандидатов: один самовыдвиженец (Владимир Путин) и 7 представителей партий (Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).