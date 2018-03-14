Как стать наблюдателем и зачем это нужно? Простые ответы

18 марта вся Россия будет выбирать, кто станет президентом страны на следующие шесть лет. Помимо простого голосования россияне будут участвовать в выборах и как наблюдатели. Кто это, что они делают и можно ли ими еще стать — в нашем материале.

Кто такие наблюдатели и зачем они нужны? Наблюдатели — это патриотически настроенные люди, которые хотят, чтобы в России работали гражданские институты и были честные выборы. Их функция — контролировать процесс голосования и подсчета голосов, предотвращать нарушения либо же сообщать о них. Наблюдатели необходимы для того, чтобы выборы были справедливыми, то есть чтобы их итоги отражали реальное волеизъявление народа. Какие бывают наблюдатели? Наблюдателями на выборах называют всех общественных контролеров со статусом наблюдателя, члена комиссии с правом совещательного голоса или представителя СМИ. Отличие между этими статусами небольшое и касается прав, которые имеют наблюдатели. Больше всего прав у тех, кто имеет статус наблюдателя. Чуть меньше — у членов комиссии с правом совещательного голоса. Еще меньше — у представителей СМИ. Так, например, член комиссии с правом совещательного голоса, в отличие от наблюдателя, может начать свою работу в УИК еще до дня голосования. Также он может принимать участие в голосовании комиссии по каким-либо спорным вопросам, вносить предложения по улучшению работы УИК, однако его голос носит совещательный (рекомендательный) характер. Также на выборах будут и международные наблюдатели. Известно, что в Краснодарском крае будут наблюдатели от ОБСЕ . Кто их назначает? Непосредственно наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса могут назначать сами кандидаты, партии, которые их выдвинули, и общественные палаты. Международные организации регистрируются ЦИКом. Журналисты должны заранее получать аккредитацию в избирательной комиссии в краевом либо центральном избиркоме. Раньше, до выборов в Госдуму, любой человек с журналистской корочкой мог находиться на участке и следить за процедурами. У него были ограничены права, но он мог наблюдать, что происходит. Сейчас законодательство изменилось. Журналисты должны проходить процедуру предварительной аккредитации.

Сколько наблюдателей может быть на одном избирательном участке? Каждая партия, выдвигающая кандидата на пост президента, может направить на участок одного наблюдателя и одного члена комиссии с совещательным голосом. Такие же возможности и у самих кандидатов. Также наблюдателей направляют общественные палаты и международные организации, зарегистрированные ЦИКом. Максимальное количество наблюдателей на участке может превышать 20 человек, однако на практике эта цифра меньше. На участках обычно находятся не более 10 наблюдателей. А зачем так много? Не каждый человек, который находится на избирательном участке в качестве наблюдателя, действительно исполняет функцию наблюдателя. Некоторые кандидаты просто назначают людей за деньги, которые не проходят должного обучения и не понимают, что происходит на участке. Их мотивация — получить 500–1000 рублей за присутствие. Бывают и такие «наблюдатели», которые занимаются противодействием тем реальным наблюдателям, которые стремятся выявить нарушения. За это платят? Наблюдение на выборах — волонтерская работа. Те люди, которые сотрудничают с общественными организациями, обычно трудятся без финансовых вознаграждений. Но иногда штабы и кандидаты платят своим наблюдателям, если под это выделяется специальный бюджет. Это опасно? Когда независимый наблюдатель действительно сталкивается с серьезными нарушениями и начинает обращать на это внимание и вызывать полицию, то ему могут оказывать противодействие. Встречаются и случаи реального физического насилия в отношении наблюдателей. В 2015 году на выборах совета депутатов городского округа Балашиха в Московской области были избиты наблюдатели Дмитрий Нестеров и Станислав Поздняков, задержавшие женщину, пытавшуюся вбросить бюллетени в урну для голосования. Позднякову затем были вынуждены удалить селезенку из-за полученных при нападении травм. В Краснодарском крае в 2013 году подрались наблюдатели и казаки. Случилось это на досрочных выборах мэра Анапы. Однако случаи реального насилия все же встречаются не очень часто. Обычно угрозы работают просто как способ запугивания наблюдателей.