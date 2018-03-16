Более ста предприятий Ростовской области могут приостановить деятельность на время ЧМ-2018

Предприятия Ростовской области, использующие опасные вещества в производстве, могут обязать приостановить свою деятельность на время ЧМ-2018

Как сообщали Юга.ру, ФСБ начала массово предупреждать российские предприятия о необходимости приостановить работу на период чемпионата в январе, ссылаясь на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время турнира, который требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где проходят матчи.

«Согласно указу президента N202, определен список предприятий с опасным производством, которых могут обязать приостановить свою деятельность на время проведения матчей ЧМ-2018. В этот список вошло 111 юридических лиц в Ростовской области, в частности, 39 — в Ростове-на-Дону. К примеру, это "ТАВР", "Аква-Дон", водоканал», — приводит «Интерфакс» слова замначальника отдела регистрации и лицензирования управления Роспотребнадзора по региону Елены Пономаревой.

В список вошли предприятия, работающие с ионизирующим излучением и возбудителями различных заболеваний, а также предприятия, имеющие микробиологические лаборатории.

Если предприятие не может остановить свою деятельность на период ЧМ, оно должно разработать специальное обоснование и направить его в Региональный межведомственный оперативный штаб (РМОШ).

Ранее появилась информация, что может быть ограничена работа АЭС на время ЧМ.

«На данный момент у нас нет распоряжений о том, что нужно будет приостанавливать работу на время ЧМ», — рассказали корреспонденту Юга.ру в управлении информации и общественных связей ростовской АЭС.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).