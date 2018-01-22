ФСБ требует остановить работу «опасных производств и организаций» в регионах проведения ЧМ-2018

ФСБ начала массово предупреждать российские предприятия о необходимости приостановить работу на период чемпионата мира по футболу

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издании письмо ведомства, ФСБ ссылается на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата, который требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где проходят матчи (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург). Под такими предприятиями предполагаются те, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества».

В письме от 16 января, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области от регионального управления ФСБ, говорится, что работа завода должна быть остановлена на период проведения ЧМ-2018. Руководитель компании должен издать приказ о прекращении работ и согласовать его с «региональным межведомственным оперативным штабом». При этом отмечается, что если предприятие не может прекратить работу, оно должно направить объяснение и указать, какими могут быть экологические последствия при чрезвычайных ситуациях, а также возможное количество жертв.

На химзаводе уточнили, что режим приостановки деятельности просят ввести не только на период проведения матчей (в Нижнем Новгороде — с 18 июня по 6 июля), но и на время подготовки к ЧМ — с 14 мая. В компании подчеркивают, что в таком случае сотрудников придется отправить в отпуск, а сама она понесет многомиллионные убытки.

По данным издания из разных источников, аналогичные письма получили почти все крупные предприятия области.

В УФСБ по Нижегородской области не смогли уточнить, сколько предприятий в регионе должны быть остановлены, но заявили следующее: «Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств».

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.