Жителю Адыгеи грозит 10 лет колонии за нападение на таксиста

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, он обвиняется в разбойном нападении на 61-летнего водителя такси

«Занимающийся частным извозом, осенью прошлого года он подвозил из обвиняемого. По прибытии на место назначения пассажир отказался оплачивать проезд. На повторное законное требование водителя расплатиться парень ударил таксиста и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, похитил у него денежные средства в сумме 10 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Дальнейшая работа в рамках разработанного комплекса мероприятий позволила задержать молодого человека. По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого.

В настоящее время уголовное дело направлено в Майкопской районный суд для рассмотрения по существу. Санкцией статьи, по которой обвиняемый привлекается к ответственности, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.