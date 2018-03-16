Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове подали иски к Flydubai

Родственники погибших при крушении Boeing в 2016 году в аэропорту Ростова подали иск к авиакомпании Flydubai и производителю лайнера с требованием выплатить компенсацию

«5 марта 2018 года в один из районных судов Ростова-на-Дону подан иск к авиакомпании Flydubai и компании Boeing о компенсации вреда от имени одного из родственников погибших. Третьими лицами привлечены Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация», — рассказал ТАСС адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы родственников.

По словам Сазонова, Flydubai и страховая компания до сих пор не предложили ни одного законного возмещения родственникам погибших.

Слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов до сих пор продолжается.

Как сообщали Юга.ру, 19 марта 2016 года Boeing-737-800 потерпел крушение. В результате катастрофы никто не выжил. Всего в списке погибших 62 фамилии: 7 членов экипажа и 55 пассажиров.