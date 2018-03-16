Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

На рассмотрение Государственной Думы РФ 16 марта внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Законопроект подготовила группа депутатов Госдумы. Одним из соавторов инициативы выступил зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов.

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определенному набору заданий», — объяснил Чернышов.

Депутаты предлагают вернуться к традиционному экзамену, передает RT. По их мнению, это поспособствует улучшению процесса обучения. Кроме того, при обычном экзамене выпускники будут не готовиться к ЕГЭ, а спокойно учиться и затем поступать в вузы.

Как сообщали Юга.ру, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Виктор Шудегов заявил, что ЕГЭ является угрозой национальной безопасности и рассадником нравственного разложения общества и семьи.