Кадыров напомнил Британии, что автомат Калашникова тоже изобрели в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выслать российских дипломатов из страны из-за «российского следа» в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что у Запада «очень интересное поведение, когда они стараются в чем-то оправдаться, они обвиняют Россию».

«Средство, которым, как говорят, отравили Скрипаля, известно всем. Формула давно раскрыта. Автомат Калашникова тоже изобрели в России, но если из него американец убил вьетнамца — тоже русский след?» — возмутился чеченский лидер.

Он отметил, что «по описанию Запада — российские хакеры, российские спецслужбы, российские военные — самые могущественные».

«Да, россияне супергерои. Но именно герои, а не подлецы и убийцы. Мы мужественно стоим на защите правды и здравого смысла. Если тайные структуры Великобритании не имеют отношения к отравлению Скрипаля, то делая ложные обвинения в адрес России, ставя ультиматумы, угрожая запретить вещание российского СМИ они ликвидируют остатки своей «демократии». Они ставят под угрозу безопасность своих подданых, спихивая вину на придуманного неприятеля», — считает Кадыров.

По его мнению, настоящий убийца будет продолжать это делать и не нести наказания.

«Если же они сами покушались на Скрипаля, то это наша разведка скоро установит. А предателям это очередной урок, что предательство никто не ценит, отказавшись от своей Родины, вы не приобретете новую, там вас просто используют как расходный материал», — добавил он.

Как сообщали Юга.ру, 5 марта в британском городе Солсбери мужчина и женщина отравились неизвестным веществом, после чего их госпитализировали в критическом состоянии, сейчас они находятся в коме. Пострадавшими оказались работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Спустя несколько дней Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который был разработан Россией, и заявила о высокой вероятности причастности российской стороны к покушению. Она дала Владимиру Путину время до полуночи 13 марта, чтобы опровергнуть это утверждение. Накануне МИД РФ выразил протест Великобритании из-за «огульных обвинений» по этому делу.

14 марта Мэй заявила, что российские дипломаты должны покинуть Великобританию.