В Генпрокуратуре рассказали о выявленных нарушениях в работе мусорных полигонов
В руководстве Генпрокуратуры рассказали о результатах проверок работы мусорных полигонов в России
По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгения Надыршина, в работе многих полигонов выявлены нарушения.
«Результаты проверок говорят о том, что зачастую полигоны работают без лицензий, без установленных лимитов. Складирование, утилизация, транспортирование отходов происходят без учета, без оформления паспортов», — рассказал Надыршин в рамках открытого интерактивного форума Генпрокуратуры «Надзор в экологической сфере».
По его словам, в ряде случаев полигоны не вносятся в государственные реестры и находятся в черте населенных пунктов, что прямо запрещено законодательством, а зачастую при складировании мусора происходит смешивание разных видов отходов, что также запрещено.
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«Нам нужно вводить обязательно раздельный сбор мусора, начиная с квартиры, начиная с кухни, начиная с жилого дома. Потом это должно раздельно вывозиться и раздельно перерабатываться. И только после этого мы сможем говорить, что у нас весь механизм раздельного учета работы», — цитирует Надыршина RT.
Он подчеркнул, что работа по данной проблеме будет продолжена.
Как сообщали Юга.ру, в конце 2017 года в России приняли закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории страны и стимулирует предприятия и граждан к раздельному сбору отходов.
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на прошлой неделе рассказал, что регионы уже подготовили схемы по обороту отходов, учитывая свою специфику. Каждому региону предстоит до конца года выбрать регионального оператора, ответственного за оборот отходов, а также подготовить территориальные схемы в области обращения с отходами и предоставить инвестпрограммы.
Сейчас в России формируют реестр проблемных полигонов, в который уже внесли более 70 свалок и промышленных объектов. Общий объем мусора составляет более 140 млн тонн.
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