В Генпрокуратуре рассказали о выявленных нарушениях в работе мусорных полигонов

В руководстве Генпрокуратуры рассказали о результатах проверок работы мусорных полигонов в России

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгения Надыршина, в работе многих полигонов выявлены нарушения. «Результаты проверок говорят о том, что зачастую полигоны работают без лицензий, без установленных лимитов. Складирование, утилизация, транспортирование отходов происходят без учета, без оформления паспортов», — рассказал Надыршин в рамках открытого интерактивного форума Генпрокуратуры «Надзор в экологической сфере». По его словам, в ряде случаев полигоны не вносятся в государственные реестры и находятся в черте населенных пунктов, что прямо запрещено законодательством, а зачастую при складировании мусора происходит смешивание разных видов отходов, что также запрещено.