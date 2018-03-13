ФИФА извинилась за сложности при покупке билетов на ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения за проблемы, с которыми 13 марта столкнулись болельщики при покупке билетов на матчи ЧМ-2018

В ФИФА пояснили, что проблемы связаны с большим количеством заявок. 

«Мы приняли к сведению ваши многочисленные сообщения и полностью понимаем ваше разочарование. Проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, которые получили доступ к платформе для покупки билетов»,— говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте организации.

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Как сообщали Юга.ру, 13 марта на сайте FIFA.com/bilet начался очередной этап продажи билетов на чемпионат, не распроданных по заявкам с 5 декабря до 31 января. Он продлится до 3 апреля.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. 

Футбол ЧМ-2018

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