ФИФА извинилась за сложности при покупке билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения за проблемы, с которыми 13 марта столкнулись болельщики при покупке билетов на матчи ЧМ-2018

«Мы приняли к сведению ваши многочисленные сообщения и полностью понимаем ваше разочарование. Проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, которые получили доступ к платформе для покупки билетов»,— говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте организации.

В ФИФА пояснили, что проблемы связаны с большим количеством заявок.

Как сообщали Юга.ру, 13 марта на сайте FIFA.com/bilet начался очередной этап продажи билетов на чемпионат, не распроданных по заявкам с 5 декабря до 31 января. Он продлится до 3 апреля.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.