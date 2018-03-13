В полдень 13 марта снова откроется продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу

Свободная продажа билетов начнется в 12:00 по московскому времени

Как сообщает пресс-служба чемпионата мира по футболу — 2018, во вторник, 13 марта, в 12:00 начнется третий этап продаж билетов на матчи.

Продажа билетов на сайте FIFA.com/bilet будет проходить в порядке живой очереди. К покупке будут доступны билеты на все матчи, кроме матча 7 (Аргентина — Исландия) и финала. Пресс-служба чемпионата напоминает, что уточнить наличие билетов и купить их можно только на официальном сайте. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам запретят вход на стадион.

Билеты для особой категории лиц (для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и других категорий) также будут доступны к покупке, их количество определено, исходя из общего числа мест, доступных на трибунах стадионов.