В полдень 13 марта снова откроется продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу
Свободная продажа билетов начнется в 12:00 по московскому времени
Как сообщает пресс-служба чемпионата мира по футболу — 2018, во вторник, 13 марта, в 12:00 начнется третий этап продаж билетов на матчи.
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Продажа билетов на сайте FIFA.com/bilet будет проходить в порядке живой очереди. К покупке будут доступны билеты на все матчи, кроме матча 7 (Аргентина — Исландия) и финала. Пресс-служба чемпионата напоминает, что уточнить наличие билетов и купить их можно только на официальном сайте. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам запретят вход на стадион.
Билеты для особой категории лиц (для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и других категорий) также будут доступны к покупке, их количество определено, исходя из общего числа мест, доступных на трибунах стадионов.
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В ходе первого этапа было продано 735 тыс. 168 билетов, а во время второго методом жеребьевки было распределено еще 568 тыс. 448. Большая часть билетов по итогам жеребьевки досталась российским болельщикам (197 тыс. 832), в число десяти лидеров по этому показателю вошли Колумбия (33 тыс.48), Бразилия (24 тыс. 656), Перу (21 тыс. 946), Германия (21 тыс. 639), США (20 тыс. 347) и другие страны. Таким образом, на данный момент 1 млн 303 тыс. 616 билетов уже распределены.
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