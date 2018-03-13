Участники фестиваля экстремальных и беговых дистанций «Весенний драйв» в Адыгее покорят вершину Уна-Коз

В Адыгее началась подготовка ко второму фестивалю «Весенний драйв»

«Забег состоится в полдень 31 марта. Место старта — район станции канатной дороги, напротив ТЭК "Графская поляна". Участникам будет предложено на время подняться по грунтовой тропе длиной 1800 метров с набором высоты в 455 м. Контрольное время дистанции — 60 минут», — сообщил координатор мероприятия Алий Хатков.

В его рамках планируется забег на вершину хребта Уна-Коз, находящуюся на высоте около 1 тыс. метров над уровнем моря.

«Весенний драйв» пройдет 31 марта и 1 апреля в Майкопском районе с центром в ТЭК «Графская поляна» (перед мостом через реку Белую в сторону Лагонаки). Организатор фестиваля, Федерация спортивного туризма Республики Адыгея, приглашает принять в нем участие всех желающих от 17 лет и старше.

«Фестиваль состоит из нескольких дистанций с разными условиями передвижения по ним. При этом мы изначально стремились обеспечить максимально широкое участие всех желающих. Мы хотим всем предоставить возможность активной, драйвовой встречи весны в солнечной Адыгее», — отметили представители федерации спортивного туризма республики.

В программу включены беговые дистанции разной сложности: «К вершине Уна-Коз», «Бизнес-миля» (1520 метров), кросс «Сказочный Дегуако» (12 км). Кроме того, как сообщали Юга.ру, в рамках фестиваля состоится XVII экстремальная гонка «Марафон 100 км за 24 часа» и мастер-класс по скандинавской ходьбе Nordic Walking.