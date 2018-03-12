В Адыгее в экстремальной туристской гонке примет участие более 200 человек

В Адыгее с 30 марта по 1 апреля состоится XVII экстремальная гонка «Марафон 100 км за 24 часа»

Организаторами выступили комитет РА по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Адыгеи. К соревнованиям допускаются все желающие — и профессионалы, и любители из разных регионов. Ожидается, что в этом году в марафоне примет участие более 200 человек.

«В последнее время наблюдается стабильный рост интереса к экстремальной гонке. За последние три года число участников увеличилось в два раза. Заявки на участие в XVII экстремальной гонке принимаются до 27 марта», — рассказал Юга.ру организатор соревнований Алий Хатков.

Соревнования будут проходить в трех зачетах: «PRO», «TOUR» и «СЕМЬЯ». После старта команды должны будут на местности до 30х25 км найти контрольные точки по выбору, то есть участники самостоятельно определят маршрут движения и очередность поиска точек. Это придает интригу соревнованиям, так как их итоги станут известны только после финиша всех команд. Победителем станет команда, нашедшая больше точек.

Соревнования посвящены памяти Рамазана Хамирзова — инструктора туризма, трагически погибшего при спасении тонувшего туриста. В 2013 году Рамазан Хамирзов был награжден орденом Мужества (посмертно).