Путин: Экспорт сельхозпродукции стал выгоднее продажи вооружения

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Владимир Путин заявил, что доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса России на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники

Об этом он сообщил на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

«Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть», — цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции вырос в 16 раз.

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Экспортная выручка оборонно-промышленного комплекса (ОПК), напомнил он, составляет 15,6 млрд долларов. Глава Минсельхоза Александр Ткачев в январе говорил, что экспорт сельхозпродукции из России по итогам 2017 года вырос на 15% и достиг 20 млрд долларов.

Согласно разработанной Минсельхозом госпрограмме развития сельского хозяйства, экспорт продукции АПК в 2020 году должен вырасти до 21,4 млрд долларов.

Владимир Путин Сельское хозяйство
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