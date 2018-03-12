Путин: Экспорт сельхозпродукции стал выгоднее продажи вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса России на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники

Об этом он сообщил на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

«Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть», — цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции вырос в 16 раз.