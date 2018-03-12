Путин распорядился давать фермерам землю без тендеров

Президент Владимир Путин заявил о необходимости возвращения к нормам законодательства РФ, согласно которым фермеры могут получать земли сельхозназначения без проведения тендеров

Об этом глава государства заявил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. По словам президента, в законодательство вернется положение, по которому земля может быть предоставлена фермерам вне тендерных процедур, если нет других заявок от фермеров. Путин уже дал соответствующее поручение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо исключить варианты манипулирования землей, которая выделяется фермерам без проведения тендеров.

«Она должна использоваться исключительно по сельхозназначению. Эти элементы будут туда внесены дополнительно. Продумаем, как сделать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. Исхожу из того, что льготное предоставление земли фермерам вполне оправданно», — цитирует президента «РИА Недвижимость».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что для региона это очень важное решение.

«Фермеры просили об этом на протяжении нескольких лет, потому что сейчас им практически невозможно конкурировать с агрохолдингами. И выделение участков вне конкурса для аграриев — единственная возможность работать и развиваться. Это серьезный шаг», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.