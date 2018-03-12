Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольствия
Об этом глава государства сказал на форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре. Он отметил, что в 2000 году «в голову не могло прийти», как вырастет российское агропроизводство. По словам Путина, по уточненным данным, урожай зерновых в 2017 году составил 135,4 млн тонн, передает РИА «Новости».
«Это, конечно, удивительный результат. И это ровно в два раза больше, чем в 2000 году, а я прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 млн тонн, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности», — сказал президент, добавив, что по сравнению с указанным годом сбор сахарной свеклы и подсолнечника в прошлом году вырос в три раза, сои и рапса — в десять раз.
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