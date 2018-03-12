Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России

Президент РФ Владимир Путин считает самым вкусным мороженое производства Кореновского молочного комбината

Во время визита в Краснодарский край Путин пообщался с фермерами и работниками ФГБНУ «Национальный центр зерна им. Лукьяненко». Один из сотрудников рассказал, что занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату.

«Кореновский комбинат, где лучшее мороженое в России производится», — заметил другой участник беседы. Путин на это сказал: «Здесь я с вами согласен. Самое вкусное». Об этом сообщает РИА Новости.