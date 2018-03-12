Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент РФ Владимир Путин считает самым вкусным мороженое производства Кореновского молочного комбината

Во время визита в Краснодарский край Путин пообщался с фермерами и работниками ФГБНУ «Национальный центр зерна им. Лукьяненко». Один из сотрудников рассказал, что занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату.

 «Кореновский комбинат, где лучшее мороженое в России производится», — заметил другой участник беседы. Путин на это сказал: «Здесь я с вами согласен. Самое вкусное». Об этом сообщает РИА Новости.

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В июле прошлого года мороженое этого кубанского комбината президент попробовал во время посещения авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. Попробовав мороженое, Путин порекомендовал его журналистам.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Путин приедет в Краснодар на форум сельхозпроизводителей. Из материалов Минсельхоза следовало, что Путин примет участие в пленарном заседании форума, которое состоится 12 марта в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ). Там же пройдет выставка инновационных разработок и технологических стартапов молодых ученых в сфере АПК.

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