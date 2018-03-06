Путин и Ткачев приедут в Краснодар на форум сельхозпроизводителей

11-12 марта в Краснодаре состоится Всероссийский форум сельхозпроизводителей, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев

Мероприятие соберет представителей власти, российских и зарубежных экспертов, ключевых представителей отрасли — сельхозпроизводителей и переработчиков, фермеров и кооператоров, агрономов и механизаторов, животноводов и ветеринаров, ученых и студентов аграрных вузов.

Согласно программе форума, участники обсудят основные тенденции в АПК, стратегию развития фермерского бизнеса и перспективы развития сельхозкооперации, повышения качества жизни сельских жителей, вопросы продовольственной безопасности, импортозамещения и укрепления России на мировых рынках в качестве крупнейшего экспортера продукции АПК, поддержку перерабатывающей промышленности, внедрение научных достижений в сфере селекции и генетики, развитие органического сельского хозяйства а также господдержку устойчивого, развития сельских территорий.

Из материалов Минсельхоза следует, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума, которое состоится 12 марта в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ). Там же пройдет выставка инновационных разработок и технологических стартапов молодых ученых в сфере АПК.

11 марта площадками проведения тематических секций форума станут ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова, краевой минсельхоз, Краснодарский краевой союз потребительских обществ, отделение Сбербанка на ул. Красноармейской.