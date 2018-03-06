Путин и Ткачев приедут в Краснодар на форум сельхозпроизводителей

Краснодарский край, Вся Россия

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11-12 марта в Краснодаре состоится Всероссийский форум сельхозпроизводителей, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев

Мероприятие соберет представителей власти, российских и зарубежных экспертов, ключевых представителей отрасли — сельхозпроизводителей и переработчиков, фермеров и кооператоров, агрономов и механизаторов, животноводов и ветеринаров, ученых и студентов аграрных вузов.

Согласно программе форума, участники обсудят основные тенденции в АПК, стратегию развития фермерского бизнеса и перспективы развития сельхозкооперации, повышения качества жизни сельских жителей, вопросы продовольственной безопасности, импортозамещения и укрепления России на мировых рынках в качестве крупнейшего экспортера продукции АПК, поддержку перерабатывающей промышленности, внедрение научных достижений в сфере селекции и генетики, развитие органического сельского хозяйства а также господдержку устойчивого, развития сельских территорий.

Из материалов Минсельхоза следует, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума, которое состоится 12 марта в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ). Там же пройдет выставка инновационных разработок и технологических стартапов молодых ученых в сфере АПК.

11 марта площадками проведения тематических секций форума станут ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова, краевой минсельхоз, Краснодарский краевой союз потребительских обществ, отделение Сбербанка на ул. Красноармейской.

Александр Ткачев Владимир Путин Краснодар Сельское хозяйство
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