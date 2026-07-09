Переводчик фонда «Антон тут рядом» проведет в Краснодаре бесплатные лекции о русском жестовом языке
В книжном магазине «Чарли» расскажут о русском жестовом языке и его использовании в российском кинематографе (16+)
Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал лекции о русском жестовом языке (РЖЯ). Встречи проводит лингвист, переводчик фонда «Антон тут рядом» Антон Залозный (a. k. a. писатель Федя Самосвалов).
12 июля состоится лекция «Что такое русский жестовый язык?» Участники обсудят носителей РЖЯ (отдельно поговорят о глухих и CODA), разберутся, чем он отличается от русского звучащего языка и какие есть проблемы с его изучением. В конце лекции спикер покажет несколько простых жестов для того, чтобы суметь соблюсти этикет в общении с глухим человеком.
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15 июля пройдет лекция «Русский жестовый язык в российском кинематографе: с 1990-х по наши дни». Спикер расскажет о фильмах «Стране глухих» (1998), «Пыль» (2005), «Шапито-шоу» (2012), «Преступление и наказание» (2024), «Руки Анны» (2025). Также слушатели узнают, как выглядит первый кукольный мультфильм на РЖЯ.
Русский жестовый язык — полноценная и сложная лингвистическая система, которая помогает общаться глухим и слабослышащим людям в России и за ее пределами. Это самостоятельный механизм, отличающийся от русского звукового языка, со своей уникальной грамматикой и лексикой.
РЖЯ, предположительно, принадлежит к семье французского жестового языка. Его формирование началось в начале XIX века, когда в России, по примеру Франции, стали открываться первые специализированные учебные заведения для глухих.
Практически все носители РЖЯ являются билингвами — они в той или иной степени владеют русским звуковым языком в его письменной или устной форме.
Лекции пройдут 12 и 15 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июля покажут и обсудят с критиком фильм «Запределье» Тарсема Сингха.