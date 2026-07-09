Переводчик фонда «Антон тут рядом» проведет в Краснодаре бесплатные лекции о русском жестовом языке

В книжном магазине «Чарли» расскажут о русском жестовом языке и его использовании в российском кинематографе (16+)

12 июля состоится лекция «Что такое русский жестовый язык?» Участники обсудят носителей РЖЯ (отдельно поговорят о глухих и CODA), разберутся, чем он отличается от русского звучащего языка и какие есть проблемы с его изучением. В конце лекции спикер покажет несколько простых жестов для того, чтобы суметь соблюсти этикет в общении с глухим человеком.

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15 июля пройдет лекция «Русский жестовый язык в российском кинематографе: с 1990-х по наши дни». Спикер расскажет о фильмах «Стране глухих» (1998), «Пыль» (2005), «Шапито-шоу» (2012), «Преступление и наказание» (2024), «Руки Анны» (2025). Также слушатели узнают, как выглядит первый кукольный мультфильм на РЖЯ.

Русский жестовый язык — полноценная и сложная лингвистическая система, которая помогает общаться глухим и слабослышащим людям в России и за ее пределами. Это самостоятельный механизм, отличающийся от русского звукового языка, со своей уникальной грамматикой и лексикой.

РЖЯ, предположительно, принадлежит к семье французского жестового языка. Его формирование началось в начале XIX века, когда в России, по примеру Франции, стали открываться первые специализированные учебные заведения для глухих.

Практически все носители РЖЯ являются билингвами — они в той или иной степени владеют русским звуковым языком в его письменной или устной форме.

Лекции пройдут 12 и 15 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.