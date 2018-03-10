В убийстве двух сотрудников Росгвардии в Дагестане заподозрили полицейского

Дагестан

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СК возбудил уголовное дело после убийства двух росгвардейцев в Дагестане

По версии следствия, 9 марта около 14:30 на окраине села Герга в лесу возник конфликт между 32-летним старшим сержантом полиции и двумя сотрудниками Росгвардии.

«В ходе возникшего скандала, переросшего в драку, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений, из имевшегося при себе огнестрельного оружия, произвел выстрелы в 29-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Дагестан старшего сержанта полиции и 34-летнего жителя города Махачкалы. От причиненных огнестрельных ранений мужчины скончались на месте», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконному обороту оружия.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого в убийстве росгвардейцев задержали.

Полиция Росгвардия Убийство
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