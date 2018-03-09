В Дагестане в ходе бытового конфликта убиты два бойца Росгвардии

Дагестан

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В Каякентском районе Дагестана задержали мужчину, застрелившего двух сотрудников Росгвардии

Инцидент произошел в селе Герга 9 марта.

«В ходе бытового конфликта мужчина из оружия расстрелял двух бойцов Росгвардии. Стрелявший задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

По его словам, задержанный не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям.

В МВД по Дагестану агентству ТАСС подтвердили происшествие со стрельбой в селе Герга, отметив, что обстоятельства случившегося выясняются.

Росгвардия Убийство
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