В Дагестане в ходе бытового конфликта убиты два бойца Росгвардии

В Каякентском районе Дагестана задержали мужчину, застрелившего двух сотрудников Росгвардии

Инцидент произошел в селе Герга 9 марта.

«В ходе бытового конфликта мужчина из оружия расстрелял двух бойцов Росгвардии. Стрелявший задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

По его словам, задержанный не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям.

В МВД по Дагестану агентству ТАСС подтвердили происшествие со стрельбой в селе Герга, отметив, что обстоятельства случившегося выясняются.